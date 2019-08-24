В Челябинске маршрутка с пассажирами влетела в ограду парка

В Челябинске произошло очередное ДТП с маршруткой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ПАЗ, следовавший по маршруту №92, на улице 60-летия Октября врезался в ограждение парка имени Тишенко. По словам очевидцев, авария произошла стразу после того, как автобус отъехал от остановки. В это время в салоне находилось около двух десятков пассажиров. Восьмерых из них увезли на скорой.

По словам водителя, к аварии привела техническая неисправность.

По факту ДТП проводится проверка.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 24.08.19

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