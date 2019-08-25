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Воскресенье, 25 августа 2019, 09:05 мск

Новости Челябинск

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Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира по версии WBO

Фото Pixabay

Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом. Напомним, этот статус боксер получил полгода назад, победив колумбийца Элейдера Альвареса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бой с Ярдом состоялся в Челябинске. В 11-м раунде Ковалев отправил англичанина в нокаут.

Таким образом, южноуральский боксер не только отстоял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации, но и стал суперчемпионом Евразийского боксёрского парламента.

На профессиональном ринге Ковалев провел 38 поединков, 34 из которых закончились в его пользу (29 – нокаутом), 3 – поражением, 1 – ничьей. Нокаут в Челябинске стал для Ярда первым поражением в 19 проведенных боях.

Челябинск, Павел Зварзин

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