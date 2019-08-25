Для Росгвардии закупают пистолеты-электрошокеры

Росгвардия закупает пистолеты-электрошокеры. Соответствующий тендер объявлен на сайте госзакупок.

Ведомство намерено приобрести около 500 пистолетов «Шторм» на общую сумму 3 млн 741 тыс рублей. Торги состоятся в сентябре. Цена одного пистолета, согласно приложенным к заявке документам, – 8,7 тыс руб. Устройство оснащено фонарем и лазерной указкой, пишет РБК. Производитель заявляет, что шокер остается в рабочем состоянии в диапазоне температур от минус 20 до плюс 50 градусов.

Москва, Игороь Юров

Москва. Другие новости 25.08.19

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