У бойцов Росгвардии появятся видеорегистраторы

Бойцов Росгвардии планируется оснастить видеорегистраторами. Об этом сообщил директор службы Виктор Золотов в интервью ТАСС.

По его словам, данное оборудование необходимо «для фиксации обстановки во время несения службы», в том числе при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях и при проведении спецопераций подразделениями ОМОН, СОБР и войскового спецназа.

Золотов также рассказал, что в Росгвардии проходит согласование проект ведомственного приказа об утверждении нагрудного знака военнослужащего. Он отметил, что для введения новшеств необходима тщательная проработка финансово-экономических и правовых вопросов.

«При введении нагрудного знака потребуются серьезные дополнительные меры по защите персональных данных сотрудников и военнослужащих, кто принимает участие в специальных операциях по задержанию особо опасных преступников, в проведении контртеррористических мероприятий», – сообщил Золотов, заметив, что «фиксируются случаи, когда бойцам спецподразделений и членам их семей поступают угрозы».

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе в Госдуму был внесен законопроект об идентификации сотрудников правоохранительных органов, работающих в общественных местах. В частности, предлагается обязать сотрудников полиции и Росгвардии размещать на форме или амуниции хорошо различимые идентификационные номера. По мнению авторов законопроекта, возможность установить личность правоохранителя «дисциплинирует и предупреждает некорректное поведение, что в итоге служит дополнительной гарантией защиты граждан от произвола».

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором полицейский в маске бьет кулаком Дарью Сосновскую, задержанную на несанкционированной акции 10 августа в Москве. Видео вызвало широкий общественный резонанс, а в телеграм-каналах распространили фото полицейского, который якобы ударил Сосновскую. ГУ МВД по Москве опровергло причастность данного сотрудника к инциденту и начало служебную проверку случившегося. Данное видео послужило поводом для общественной дискуссии о необходимости введения хорошо различимых индивидуальных опознавательных знаков на форме сотрудников полиции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.08.19

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