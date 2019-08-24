В Госдуму внесли законопроект об идентификации сотрудников Росгвардии

В Госдуму внесли законопроект об идентификации сотрудников правоохранительных органов, работающих в общественных местах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предлагается обязать сотрудников полиции и Росгвардии размещать на форме или амуниции хорошо различимые идентификационные номера.

Инициаторы законопроекта считают, что возможность установить личность сотрудника правоохранительных органов «дисциплинирует и предупреждает некорректное поведение, что в итоге служит дополнительной гарантией защиты граждан от произвола». Авторы законопроекта настаивают: номера на ранее введенных для сотрудников полиции нагрудных знаках разглядеть практически невозможно – блестящая поверхность и мелкий шрифт не позволяют прочесть цифры иначе как с близкого расстояния и с определенного угла. При этом знак легко спрятать за отворотом одежды или под амуницию. А у сотрудников Росгвардии опознавательных знаков нет вообще.

«Фонтанка» отмечает, что ранее аналогичный законопроект отправили на юридическое заключение в ЗакС Санкт-Петербурга: на форму и шлемы сотрудников, работающих на массовых акциях, предлагается наносить индивидуальные номера.

Общественная дискуссия о необходимости введения индивидуальных опознавательных знаков на форме сотрудников полиции возникла после того, как в сети появился видеоролик, на котором полицейский в маске бьет кулаком Дарью Сосновскую, задержанную на несанкционированной акции 10 августа в Москве, напоминает издание. Видео вызвало широкий общественный резонанс, а в телеграм-каналах распространили фото полицейского, который якобы ударил Сосновскую. ГУ МВД по Москве опровергло причастность данного сотрудника к инциденту и начало служебную проверку случившегося.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 24.08.19

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