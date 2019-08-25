Лето все? На Урале холодает

На Урал идет циклон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже в понедельник, 26 августа, дневная температура большинстве районов Челябинской области не поднимется выше плюс 18 градусов. И только на юге воздух может прогреться до +21.

Во вторник, 27 августа, будет еще прохладнее. А к концу недели и вовсе может похолодать до +10 днем.

Циклон принесет с собой осадки – дожди будут идти практически ежедневно.

Летние температуры, возможно, еще вернутся в Челябинск, но, согласно среднесрочному прогнозу синоптиков, будет это дней через десять.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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