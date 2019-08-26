«Разнообразная биография»: в мэрии Челябинска новые назначения

Временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова озвучила новые назначения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хаместителем главы города по градостроительству назначен Владимир Шамне.

Он закончил факультет промышленно-гражданского строительства (специальность – инженер-строитель) ЧГТУ и Всероссийский финансово-экономический университет (специальность – менеджмент). Трудовую деятельность начал в налоговой полиции, затем работал в банковской сфере и в группе компаний «Мечел». С 2014 трудился в группе компаний ЕСН (заместитель генерального директора ПО «Энергоактив»). В этой должности занимался реконструкцией и эксплуатацией промышленных объектов Амурской области и Красноярского края.

«Разнообразная биография», – резюмировала Котова, представляя нового заместителя на аппаратном совещании в мэрии.

Председателем комитета архитектуры и градостроительства назначен Сергей Репринцев.

Исполняющей обязанности начальника Управления капитального строительства стала Ирина Балашова, до сегодняшнего дня занимавшаяся в управлении финансовыми вопросами.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 25.08.19

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