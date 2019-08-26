Росстат: в России сократится дефицит мужчин

В ближайшие 16 лет в России сократится дефицит мужчин. Но незначительно. Такие данные приводит Росстат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным ведомства, сегодня на 1 тысячу мужчин в стране приходится 1 тысяча 154 женщины, к 2036 году это соотношение составит 1 тысяча на 1 тысячу 128.

Эксперты объясняют гендерный дисбаланс высокой смертностью мужского населения. В возрасте от 0-4 года на 1 тыс мальчиков приходится 947 девочек, а к 20-25 на 1 тыс мужчин приходится уже 1 тыс 23 женщины. Таким образом, к 60 годам две женщины претендуют на одного мужчину, что приводит к демографической деформации общества, отмечает РБК. Женское население превалирует над мужским во всех регионах России, кроме Чукотки: там на каждую тысячу мужчин приходится 956 женщин, а к 2036 году дам станет еще меньше – 813. В течение ближайших 12 лет количество мужчин по отношению к женщинам может увеличиться и на Камчатке.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 26.08.19

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