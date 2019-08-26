Челябинцев просят не лежать на Алом поле – пока

Жители Челябинска планомерно уничтожают газоны на Алом поле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сквере постелили новые газоны, и горожане сразу же ринулись проводить на них пикники и сиесту. Городские власти против подобного использования газонов не возражают, но просят дать газону укрепиться:

«Это нормально, но надо, чтобы он (газон – прим. НД) окреп», – сказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Газоны подсеют и просят пока их не вытаптывать. Впрочем, погода наступившей недели вряд ли у кого-то вызовет желание полежать или посидеть на мокрой траве.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.08.19

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