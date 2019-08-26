«Главу на мыло!» В Златоусте освистали мэра

Мэра Златоуста Вячеслава Жилина освистали на праздничном концерте.

Как передает корреспндент РИА «Новый День», инцидент произошел в субботу, 24 августа. В этот день в Златоусте проходил главный концерт, посвящённый 265-летию города.

На главной площади Златоуста собрались тысячи горожан, чтобы услышать звёзд российской и белорусской эстрады: поздравить южноуральцев с юбилеем приехали Ольга Гусева, Андрей Разин и Алёна Апина.

Однако попытка главы Златоуста Вячеслава Жилина превратить звёздное трио в квартет провалилась. Первым раздражение златоустовцев вызвал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Певец, продюсер и экс-депутат Ставрополья заявил, что Вячеслав Жилин – лучший глава, чем вызвал смех среди публики.

Но г-н Жилин намёка не понял. И во время выступления Алёны Апиной сам вышел на сцену. Чиновник поздравил певицу с прошедшим днём рождения и подарил букет роз. Тут бы ему и уйти. Но мэр остался и продолжил выступление, обратившись уже к горожанам. В ответ златоустовцы начали попросту свистеть. После этого организаторы запустили музыкальное сопровождение, и Алёна Апина продолжила выступление.

Между тем, сегодня посетить Златоуст намерен врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. И в соцсетях ходят фотографии с внезапно появившимися прямо на дорогах газонами и призывы принять участие в сегодняшней встрече с главой региона, запланированной на 13:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.08.19

Челябинск будет отмечать День города с обшарпанным вождем. / Росстат: в России сократится дефицит мужчин. / Челябинцев просят не лежать на Алом поле – пока. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»