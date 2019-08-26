В Карталах грабители ворвались в квартиру двух женщин

Два грабителя едва не расправились с жительницами Карталов из-за 10 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Карталинский» обратилась 38-летняя жительница посёлка Великопетровка.

Женщина рассказала, что ночью в квартиру, где она жила с 65-летней матерью, разбив окно балкона, ворвались два грабителя. Угрожая ножом, они потребовали денежные средства и золотые украшения. Когда же женщины сказали, что у них ничего нет, разбойники начали их избивать, после чего скрылись, прихватив с собой 10 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в течение нескольких часов были установлены и задержаны подозреваемые в совершении противоправного деяния. Ими оказались местные жители, 1990 и 1983 годов рождения, один из которых ранее судим», – рассказали в пресс-службе силового ведомства.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до двенадцати лет.

Задержанные в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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