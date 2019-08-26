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Понедельник, 26 августа 2019, 12:06 мск

Новости Челябинск

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Пенсионерка отдала 1,3 миллиона рублей мошенникам, обещавшим добиться компенсации

Жительница Магнитогорска 2,5 месяца отдавала деньги мошенникам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в отдел полиции «Правобережный» обратилась 65-летняя жительница Магнитогорска, ставшая жертвой мошенников.

Пенсионерка рассказала, что в начале лета ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ей положена компенсация за покупку биоактивных добавок. Однако, право на возврат денег придётся доказывать в арбитражном суде, посетовал таинственный «доброжелатель». А значит, пенсионерке необходимо оплатить услуги адвокатов и их помощников, государственную пошлину, канцелярские принадлежности, работу представителей центрального банка, а также страховку и курьерскую доставку документов.

«Пенсионерка с середины июня по конец августа переводила на счета мошенников денежные средства. Причиненный ущерб составил более 1 миллиона 320 тысяч рублей. В итоге денежные средства так никто и не вернул», – цитирует «Верстов.Инфо» представителей полиции Магнитогорска.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, полицейские советуют хотя бы спрашивать у незнакомцев имя, должность и место работы, после чего перезвонить в организацию и навести справки об этом человеке. Возможно, такого работника в ведомстве вовсе нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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