Подарок к выборам: на Южном Урале сотрудникам избиркомов раздали золотые банковские карты

В Челябинской области членам избирательных комиссий раздали привилегированные банковские карты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 17 тысяч дебетовых карт выпустит «Сбербанк» для сотрудников избирательной комиссии Челябинской области, а также для членов территориальных и участковых избиркомов. Об этом сообщил telegram-канал «Выборы, выборы, выборы...»

«В Челябинской области сотрудникам избиркома, а также членам территориальных и участковых комиссий раздали золотые карты «МИР». На них перечислят зарплату за работу на выборах. Это делается в связи с переходом на безналичный расчет при оплате труда работников избирательных комиссий», – написали авторы канала.

При этом, как уточняет telegram-канал «Город Че», обслуживание карт, включая смс-информирование, будет абсолютно бесплатным – даже после ухода из комиссии. И получат карты даже те, кто, не будучи членом комиссии, просто взаимодействует с ними по договорам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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