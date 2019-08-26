В Челябинск на День города пригласили ещё одну «звезду»

В Челябинске на одной из площадок Дня города выступит Тимоти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 283 день рождения Челябинска горожане отметят на нескольких площадках. Об этом рассказала начальник управления культуры города Элеонора Халикова.

Празднование Дня города начнется уже в нынешнюю субботу, 31 августа, продлится почти месяц – до 22 сентября. Кульминация череды праздничных мероприятий придется на 7 сентября.

В этот день празднование начнется в 12:00 в Саду Победы, где начнётся программа «С днем рождения, любимый город!", в ходе которого горожане увидят этно-шоу Zainetdin.

В 14:00 на Театральной площади начнется праздничный концерт, который проведет «Бригада У». На нем выступят Иван Валеев и Luxor. В это же время у Ледовой арены «Трактор» начнется вело-мото-экстрим шоу с участием звезд экстрима, которое в 17:00 завершится праздничным концертом с участием Тимати, Леши Свика и Feduk.

Главный концентр – на площади Революции – стартует в 16:00. Вести его будет Дмитрий Нагиев. В заключении шоу выступят группа «А`Студио», Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

Наконец, в 22:00 челябинцев ждёт праздничный фейерверк.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.08.19

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