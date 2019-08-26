Глава Южного Урала поставил вопрос о доверии мэру Златоуста

Врио южноуральского губернатора предложил жителям Златоуста оценить работу мэра в день выборов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Алексей Текслер в ходе встречи с горожанами предложил в Единый день голосования, 8 сентября, провести всенародный опрос жителей по доверию мэру Златоуста Вячеславу Жилину.

Таковы предварительные итоги визита главы региона в Златоуст. Ранее сегодня Алексей Текслер раскритиковал работу властей города по строительству лыжно-биатлонного комплекса имени Ишмуратовой. «Комплекс к сдаче совершенно не готов, – заявил врио губернатора. – Сдача в октябре, а он выглядит так, как будто ему 100 лет. Здесь нужно все переделывать».

Крайне недовольным остался глава региона и после посещения посёлка Закаменский, жители которого вот уже несколько лет не могут дождаться газификации: трубы до населенного пункта проложили, но с нарушениями.

«Как можно было несколько лет не обращать на ситуацию должного внимания? Надо было сразу строить по проекту и держать ситуацию на контроле. Подобной ситуации у нас нет ни в одном районе: везде идут друг другу на встречу. Пускай виноват подрядчик, но вы то куда смотрели? Вы говорите о скрытых работах, но трассировка сюда явно не относится: берете карту и смотрите. Проектом не занимались, вот в чем проблема. В течение двух дней жду от вас бумагу, где будут окончательные сведения», – отчитал Алексей Текслер главу Златоуста.

Последней каплей стала встреча мэра жителями города, собравшимися для общения с врио губернатора. Люди начали кричать чиновнику «Уходи!»

Напомним, в минувшую субботу горожане освистали Вячеслава Жилина, когда он попытался обратиться к ним во время праздничного концерта.

Наблюдатели отмечают: ситуация в Златоусте может аукнуться спикеру регионального парламента Владимиру Мякушу, который покровительствует Жилину. В результате, в городе буквально рухнул не только рейтинг главы (по словам Текслера, лишь 12% горожан доверяют Жилину), но и «Единой России».

Челябинск, Виктор Елисеев

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