Соратник сбежавшего южноуральского экс-губернатора пытался перевести разбирательство по его делу в другой суд

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке постановление об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката обвиняемого Ильи Пруцких об изменении территориальной подсудности уголовного дела.

Как уже сообщал «Новый День», бывшего директора областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Пруцких вместе с бывшими руководителями управления культуры Челябинска Андреем Григорьевым и Дмитрием Назаровым обвиняют в мошенничестве.

По данным следствия, в период 2009-2010 годов обвиняемые, совместно с бывшим заместителем губернатора области Александром Уфимцевым, путем обмана получили право пользования лесным участком, отнесенным к категории защитных лесов в районе памятника природы – озера Увильды, на территории Аргаяшского лесничества для организации детского лагеря. Однако, фактически на этой территории были построены коттеджи, с последующей регистрацией прав пользования земельными участками, чем был причинен ущерб в сумме более 2 миллионов рублей. Впоследствии, по искам прокурора регистрация прав пользования земельными участками была признана судом недействительной.

Адвокат Пруцких настаивал на изменении территориальной подсудности и направлении уголовного дела для рассмотрения по существу из Аргаяшского районного суда Челябинской области в Центральный районный суд Челябинска.

Однако Челябинский областной суд постановление от 15 июля 2019 года оставлено без изменения, а жалобу адвоката – без удовлетворения.

Постановление вступило в законную силу.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 26.08.19

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