Эра милосердия: уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска снова прекратили

Суд прекратил преследование экс-главы администрации Челябинска Сергея Давыдова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Советский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайства следователей ФСБ о прекращении уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова.

Напомним, экс-чиновник обвинялся в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 285 УК РФ – «Злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, в 2011 году, будучи главой администрации Челябинска, Сергей Давыдов поручил руководству МУП ЧКТС заключить договор с ООО «Городской центр начисления коммунальных платежей» на оплату услуг начисления платежей по завышенной цене. В результате с 2012-го по 2015 год муниципальное предприятие переплатило свыше 10 миллионов рублей. Уже бывшего сити-менеджера задержали осенью 2017 года во время обысков в его доме и офисе и поместили под стражу.

В ходе предварительного следствия Давыдов пошел на сделку с силовиками, в связи с чем был отпущен под подписку о невыезде.

Когда дело дошло до суда, следователи УФСБ заявили, что обвиняемый раскаялся в содеянном и полностью загладил причиненный вред. Уголовное дело прекратили, Давыдову назначили судебный штраф в 40 тысяч рублей. С постановлением суда не согласилась прокуратура, обжаловав решение в Челябинский областной суд. Однако там отказались рассматривать апелляцию и направили материалы в соседний регион. В июле текущего года Свердловский областной суд отменил решение первой инстанции и потребовал повторного разбирательства в другом составе суда.

1 августа Советский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о возвращении уголовного дела бывшего сити-менеджера в следственный отдел ФСБ. Впрочем, в силовом ведомстве не стали менять отношение к делу. Сначала следователи отказались переквалифицировать обвинение с части 1 статьи 285 (злоупотребление должностным лицом служебными полномочиями), на часть 2 статьи 285 УК РФ (то же деяние, совершенное лицом, занимающим госдолжность), как того требовала прокуратура. А потом подали в суд ходатайство о прекращении уголовного дела.

Сегодня, 26 августа, суд снова прекратил уголовное дело в отношении бывшего сити-менеджера.

Отметим, что семья Давыдова живет за границей – в Испании. И если прокуратура не обжалует вовремя сегодняшнее решение суда, экс-чиновник сможет беспрепятственно покинуть страну.

Челябинск, Виктор Елисеев

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