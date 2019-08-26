Деньги брал, но ведь не для себя: суд отказал прокуратуре в пересмотре дела чиновника, обвиненного во взяточничестве

На Южном Урале суд отказал прокуратуре в пересмотре дела чиновника, обвиненного во взяточничестве.

Как уже сообщал «Новый День», экс-главу Ленинского района Магнитогорска Ивана Крылова задержали по подозрению в получении взяток в марте текущего года. Чиновник проходил в качестве обвиняемого по нескольким эпизодам (речь шла о взятках на общую сумму 150 тысяч рублей), но взяточничество ему инкриминировать не стали, обвинив в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.

Летом Ленинский районный суд прекратил уголовное преследование экс-главы, приговорив его к судебному штрафу в размере 35 тысяч рублей.

Прокуратура с таким вердиктом не согласилась и обжаловал решение в Челябинском областном суде.

«Суд установил, что подсудимый, являясь главой администрации Ленинского района Магнитогорска, незаконно привлек и использовал денежные средства предпринимателей и руководителей коммерческих организаций для дополнительного оснащения ледового городка. Дополнительные элементы, иллюминация и прочее объективно и технически не были необходимы.

В апелляционном представлении прокурор просил постановление суда первой инстанции отменить и направить материалы уголовного дела в следственные органы.

Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Ивана Крылова, оставил без изменения постановление Ленинского районного суда Магнитогорска от 4 июля 2019 года, которым уголовное дело и уголовное преследование в отношении обвиняемого прекращено», – сообщили в пресс-службе ведомства. Размер штрафа остался прежним.

Постановление вступило в законную силу.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 26.08.19

Эра милосердия: уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска снова прекратили. / Соратник сбежавшего южноуральского экс-губернатора пытался перевести разбирательство по его делу в другой суд. / Глава Южного Урала поставил вопрос о доверии мэру Златоуста. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»