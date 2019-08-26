В Челябинске горожанка набросилась с отверткой на посетителей магазина

Неадекватная челябинка набросилась на посетителей салона сотовой связи с шилом и отвёрткой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе охранного предприятия «Витязь», инцидент произошёл 25 августа около 18:00.

Девушка зашла в магазин, чтобы купить сим-карту для телефона. «Большой неожиданностью для нее стала просьба продавца собственноручно заполнить заявление на карту. Она буквально вышла из себя и стала настаивать, что за нее это должна сделать сама продавец. В ходе завязавшейся словесной перепалки девушка достала из сумочки шило и начала наносить удары по сотруднице магазина. Досталось и случайным свидетелям потасовки, которые заступились за продавца. На них дама кинулась уже с отверткой, которую так же припасла в сумочке», – рассказали в охранном предприятии.

Правда, приехавшим на место происшествия ГБРовцам притихшая дебоширка рассказала, что сама стала жертвой. Но следы от шила на предплечье продавца и заплаканная беременная женщина, которая попыталась остановить хулиганку говорили совсем об обратном.

Медицинская помощь никому не понадобилась. А вот девушку увезли в отдел полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.08.19

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