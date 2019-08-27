Челябинский орган отправляется на гастроли в Крым

Челябинский орган отправляется на гастроли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 12 сентября в Симферополе стартует фестиваль «Музыка дарит жизнь». Челябинский инструмент будет задействован в концертах этого форума, а также в мероприятиях, посвященных орган годовщине начала Крымской войны, которые пройдут на Малаховом кургане в Севастополе.

Разумеется, на гастроли повезут не основной орган, смонтированный в концертном зале «Родина» – его нельзя разбирать. Речь идет о передвижном электрооргане голландской фирмы Johannus Orgelbouw, приобретенном челябинцами в прошлом году.

По внешнему виду переносной орган заметно отличается от стационарного: вместо труб работает компьютерная система. Главное преимущество – мобильность. Это позволяет привезти орган куда угодно и создать соборное звучание в любом зале или даже под открытым небом. По габаритам это инструмент значительно меньше даже самого скромного церковного органа и сравним, скорее, с многоуровневым фортепиано. Цифровой орган в отличие от духового не требует настройки, что тоже имеет значение в условиях гастрольных поездок.

Народный артист России Владимир Хомяков подготовил для крымчан программу из произведений Баха, Генделя, Мессиана, Барбера, Дженкинса, Губайдулиной.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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