Ставок больше нет: на министерский портфель в Челябинской области нацелились 23 кандидата

В южноуральском правительстве завершили приём заявок от претендентов на пост министра.

Как передаёт РИА корреспондент РИА «Новый День», региональное управление госслужбы правительства Челябинской области закончили приём документов от желающих возглавить созданное недавно министерство промышленности региона.

По данным пресс-службы регионального кабмина, свои кандидатуры выставили 23 человека. При этом, по какой-то причине, в правительстве не стали называть имена кандидатов – по сути, решение о будущем министре будет приниматься кулуарно, в старых добрых традициях южноуральского политикума. На этом фоне продолжают распространяться слухи, что с кандидатурой министра областные власти уже определились, и им станет Павел Рыжий, дважды уже работавший в правительстве региона: в качестве «социального» вице-губернатора в бытность главой региона Михаила Юревича и первым замминистра экономического развития при Борисе Дубровском.

Согласно положению о конкурсе, сегодня, 27 августа, кандидатов ждёт тестовая часть конкурса, состоящая из 50 вопросов. На основании тестирования конкурсная комиссия составит рейтинг претендентов, после чего их ждёт индивидуальное собеседование. Схема, практически идентичная схеме отбора кандидатов на должность главы города.

Пока же новое ведомство в статусе и.о. министра возглавляет Ирина Акбашева, ранее бывшая первым замминистра экономического развития региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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