Почётное гражданство Челябинска отдали партнёру «Транснефти»

Почётным гражданином Челябинске стал Валерий Бондаренко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Челябинской городской думы единогласно проголосовали за присвоение звания «Почётный гражданин Челябинска» директору компании «КОНАР» Валерию Бондаренко (многолетнему партнёру корпорации «Транснефть»).

Единодушие парламентариев вызвало весьма неоднозначную реакцию горожан и общественников. Мало того, что в 2017 году г-н Бондаренко уже становился почётным гражданином Челябинской области. Так в нынешнем году он, едва ли не впервые в новой истории стал единственным почётным гражданином города, хотя обычно звание присуждают сразу двум и даже трём горожанам.

Но самое скандальное то, что первоначально почётное гражданство Челябинска должен был получить скульптор Вардкес Авакян – автор памятника Курчатову. Однако, в итоговый проект документа включили лишь кандидатуру Валерия Бондаренко. При этом во властных коридорах напоминают, что художник должен был стать почетным гражданином Челябинска еще несколько лет назад. Но тогда от этой идеи отказались, сделав «почётными» Бориса Видгофа и Александра Аристова.

Так что объяснение представителей мэрии, что мастер сам отказался от звания, выглядит вполне возможным.

Челябинск, Виктор Елисеев

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