В Челябинске неожиданно выросла продолжительность жизни

В правительстве Челябинской области заявили о росте продолжительности жизни в областном центре.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске увеличивается продолжительность жизни. У мужчин она выросла до 78-83 лет, у женщин до 88 лет. Об этом заявила председатель государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.

Впрочем, столь впечатляющие показатели могут быть связаны с тем, что именно в региональном центре замечена наибольшая концентрация долгожителей в регионе. Ведь, согласно данным Челябинскстата, ожидаемая продолжительность жизни при рождении на Южном Урале в 2018 году составила, в среднем, 71,64 года. При этом мужчины, в среднем, живут 66,11 года, женщины – 76,86 года. У городского населения продолжительность жизни выше: в целом, 72,17 года, у мужчин – 66,56 года, у женщин – 77,31 года.

Еще одно наблюдение Людмилы Рерих – рост случаев рождения двойняшек и тройняшек в области. По словам чиновницы, с начала 2019 года в роддомах Южного Урала появились на свет 259 двойняшек или близнецов и 9 тройняшек. При этом близнецы-мальчики рождаются чаще, чем девочки.

Впрочем, мальчиков, вообще, рождается в Челябинской области больше, чем девочек. Кстати, называть парней южноуральцы предпочитают Артемами и Александрами.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.08.19

Интенсивность промпроизводства в России снова ушла в минус. / Почётное гражданство Челябинска отдали партнёру «Транснефти». / Эксперты: ТОСЭР – это не драйвер развития, а способ уйти от налогов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»