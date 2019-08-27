В Челябинской области подростки пытались сдать в металлолом часть железнодорожного пути

Транспортные полицейские Златоуста задержали подростков, разобравших железнодорожные пути.

Как сообщили РИА «Новый День», транспортные полицейские Златоуста совместно с работниками охранного предприятия станции Кропачево Южно-Уральской железной дороги выявили двоих подростков, 17 и 16 лет, похитивших железнодорожные детали.

Проверка показала, что, находясь вечером на территории станции, школьники демонтировали с железнодорожного пути 25 накладок и 80 костылей, после чего похищенные детали спрятали недалеко от станции. На следующий день вывезли похищенное на тележке в пункт приема металлолома, чтобы сдать. Там они были замечены сотрудниками охраны железнодорожного предприятия, которые и сообщили о происшествии транспортным полицейским. Вес похищенных деталей составил 214 килограммов. Сумма причиненного ущерба превысила 2 тысячи рублей.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних ЛОП на станции Златоуст установили, что подростки имеют положительные характеристики с места учебы и ранее на учете не состояли. С ними и их родителями транспортные полицейские провели профилактические беседы.

В отношении законных представителей несовершеннолетних полицейские составили административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Самих подростков полицейские привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение).

Материалы проверки направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних, территориальный отдел органов внутренних дел, а также по месту учебы школьников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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