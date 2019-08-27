В Челябинск летит вице-премьер российского правительства

Зампредседателя российского правительства Татьяна Голикова посетит Челябинск.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, на субботу, 31 августа, запланирован визит в Челябинск заместителя председателя кабинета министров Российской Федерации Татьяны Голиковой.

Программа визита уточняется. Известно лишь, что в его рамках г-жа Голикова посетит ЮУрГУ, где на 31 августа назначен целый ряд мероприятий. Напомним, супруг Татьяны Голиковой Борис Христенко – выпускник этого вуза, носившего некогда название Челябинского государственного политехнического института. Также он является главой попечительского совета вуза. Однако, составит ли он на сей раз компанию жене, пока неизвестно.

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