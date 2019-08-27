российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 августа 2019, 14:41 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Челябинцы обсудят на публичных слушаниях генеральный план города

Жителей Челябинска пригласили на публичные слушания по главному градостроительному документу города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, 29 августа состоятся публичные слушания по главному градостроительному документу – Генеральному плану города Челябинска. Ознакомиться с материалами проекта и получить консультации можно в Доме архитектора и администрациях внутригородских районов.

Челябинцы активно участвуют в предварительных обсуждениях проекта Генерального плана и вносят свои предложения. Например, в соответствии с пожеланиями собственников садовых участков СНТ «Любитель-2» уже внесены изменения в части отображения территории как зоны сельскохозяйственного использования садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.

Впрочем, есть и недовольные. Так, жители посёлка Мелькомбината категорически не устаивают планы городских властей по комплексной застройке близлежащей территории. И они намерены выступить против принятия генплана.

Всех заинтересованных лиц ждут в Комитете градостроительства и архитектуры города по адресу: ул. Воровского, 2, каб. 419, 4 этаж, контактный телефон 727-71-77, 263-98-25. Предложения и обращения можно направить на электронную почту genplan.kga@mail.ru.

Публичные слушания по рассмотрению проекта генерального плана города Челябинска пройдут 29 августа в 13:30 в кинотеатре им. А.С. Пушкина по адресу: ул. Пушкина, 64.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.08.19

В Челябинск летит вице-премьер российского правительства. / Доходы не вырастут, бедных станет больше: правительство РФ ждет ухудшений в экономике. / В Челябинской области подростки пытались сдать в металлолом часть железнодорожного пути. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,