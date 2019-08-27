Челябинцы обсудят на публичных слушаниях генеральный план города

Жителей Челябинска пригласили на публичные слушания по главному градостроительному документу города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, 29 августа состоятся публичные слушания по главному градостроительному документу – Генеральному плану города Челябинска. Ознакомиться с материалами проекта и получить консультации можно в Доме архитектора и администрациях внутригородских районов.

Челябинцы активно участвуют в предварительных обсуждениях проекта Генерального плана и вносят свои предложения. Например, в соответствии с пожеланиями собственников садовых участков СНТ «Любитель-2» уже внесены изменения в части отображения территории как зоны сельскохозяйственного использования садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.

Впрочем, есть и недовольные. Так, жители посёлка Мелькомбината категорически не устаивают планы городских властей по комплексной застройке близлежащей территории. И они намерены выступить против принятия генплана.

Всех заинтересованных лиц ждут в Комитете градостроительства и архитектуры города по адресу: ул. Воровского, 2, каб. 419, 4 этаж, контактный телефон 727-71-77, 263-98-25. Предложения и обращения можно направить на электронную почту genplan.kga@mail.ru.

Публичные слушания по рассмотрению проекта генерального плана города Челябинска пройдут 29 августа в 13:30 в кинотеатре им. А.С. Пушкина по адресу: ул. Пушкина, 64.

Челябинск, Виктор Елисеев

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