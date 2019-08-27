В Копейске компьютерный мастер вскрыл «мобильный банк» клиента

В Копейске полицейские поймали подозреваемого в хищении денежных средств с банковского счета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции по Копейску обратился 18-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что с его банковской карты похищены восемь тысяч рублей.

Копейчанин пояснил, что в сети Интернет нашел объявление о ремонте бытовой техники. Позвонив по телефону и уточнив подробности, он передал исполнителю для ремонта два сотовых телефона и системный блок от компьютера. При помощи мобильного приложения на одном из телефонов и была совершена кража.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан 25-летний житель Чесменского района. Задержанный рассказал, что через мобильный телефон при помощи услуги «мобильный банк» перевел с чужого банковского счета восемь тысяч рублей на счет своей супруги, в дальнейшем потратив деньги на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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