В южноуральском селе погибли животные, напившиеся из одной лужи

Южноуральские общественники потребовали выяснить причины падежа скота в одном из сёл области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, активисты организации обратились в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и министерство сельского хозяйства региона с просьбой провести проверку по факту массового падежа рогатого скота в селе Филимоново. Как рассказали местные жители, во время выпаса животные выпили воду из лужи неизвестного происхождения и погибли на месте.

«Жители связывают падеж скота с действиями местного сельскохозяйственного предприятия, которое, по их словам, накануне обработало поля ядохимикатами. Люди отмечают, что после этого на территории Филимоново и соседних сел стоял едкий запах каких-то веществ. В результате опроса жителей, выяснилось, что, вероятнее всего, в процессе приготовления специального раствора для обработки полей, работники сельхозпредприятия смыли остатки химических веществ водой, после чего образовалась лужа, из которой и пили животные», – рассказал эксперт общественного движения.

После происшествия на место выехали специалисты ОГБУ «Чебаркульская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» и провели патологоанатомическое исследование. В результате было подтверждено, что коровы погибли от острого отравления.

«Ситуация с падежом рогатого скота для жителей села очень неприятная, но самое ужасное, что недалеко от образовавшейся лужи расположена водозаборная скважина, питающая водой весь поселок. И вот это уже действительно страшно, поскольку отравиться могут люди. Мы обратились в надзорные ведомства с просьбой незамедлительно разобраться со сложившейся ситуацией, установить и привлечь к реальной ответственности виновных и обеспечить безопасность жителей», – рассказал общественник.

Челябинск, Виктор Елисеев

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