У плотины на Шершнях вырос новый ряд ларьков

После приказа врио Челябинска Натальи Котовой очистить кольцо на Шершнях от ларьков «тёплое» место заняли другие бизнесмены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спустя полторы недели после сноса торговых павильонов, расположенных вдоль остановки общественного транспорта, следующего в сторону центра, на их месте выросли новые.

Напомним, четыре торговых киоска и точку общественного питания их собственники убрали в середине августа после того, как городские власти отказались продлять им разрешение на торговлю. При этом врио мэра Наталья Котова жестко заявила: ларьков здесь больше не будет.

Каково же было удивление горожан, когда сегодня утром они увидели, что вдоль дороги вновь стоят торговые точки. Об этом агентству рассказали жители окрестного посёлка. При этом предприниматели, ранее занимавшие пятачок, уверяют: ларьки не их, прозрачно намекая, что места получили «свои» люди.

Между тем, в мэрии заявили, что не в курсе того, кто поставил новые ларьки на старом месте. Однако, обещали в ближайшее время их демонтировать.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.08.19

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