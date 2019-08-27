Родители рассказали об отравлении детей в санатории под Златоустом

В Челябинской области родители рассказали об отравлении детей в санатории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родители детей, отдыхавших в санатории «Металлург» на территории Златоустовского городского округа, опасаются вспышки инфекции в учреждении. Об этом они написали в социальных сетях.

«Ребёнок отдыхал в санатории, там беспредел полнейший, все родители и дети жалуются, детей забирают (и мы своего забрали), так как у большинства рвота и понос», – цитирует 74.ru одну из мам. Другие родители рассказали, что дети отказываются есть блюда, приготовленные в столовой, так как она якобы опасна для здоровья.

По словам южноуральцев, каша в столовой санатория зачастую подгоревшая и горчит, хлеб не выбрасывают, пока его полностью не съедят, и в какой-то момент он начинает пахнуть бензином. А не так давно в группе, где родители делятся впечатлениями от пребывания чад в санатории, один из участников выложил фото с чайником, в котором якобы плавает таракан.

На прошлой же неделе сразу несколько детей заболели. Как пишут южноуральцы, после употребления кефира. И.о. директора санатория-профилактория «Металлург» Ирина Рябова признаёт: обращения детей к медикам в последние дни были, но родители, считает она, преувеличивают. «У нас нет такого, чтобы рвота и понос, есть тошнота, но тут же это всё купируется, – уверяет руководитель учреждения. – Первые обращения были 21 августа, тогда обратились два ребёнка, у одного из них была ОРВИ. Сейчас обращаются по два-три человека в день. Все обращения разовые, детям оказывается помощь, и они больше не обращаются. Педиатры смотрели этих детей, это дети, которые не моют руки, они идут на приём к врачу, а у них руки грязные, то есть это инфекция самих детей, которые за собой не ухаживают. Дети, которые следят за собой, у них всё в порядке. Никакой вспышки нет, у нас круглосуточно дежурит педиатр, старшая сестра – всё под контролем». Не подтвердились обвинения и в ходе проверки министерства социальных отношений, состоявшейся 26 августа, настаивает Ирина Рябова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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