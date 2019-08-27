Челябинских депутатов заставят смотреть на современное искусство

В администрации Челябинска покажут картины художников, выставку которых отказались поддержать парламентарии.

Напомним, с 1 по 4 августа в челябинском Доме архитектора прошла выставка современного искусства «Белый квадрат». Однако, финансировать мероприятие городская дума отказалась: парламентарии сочли современное искусство слишком непредсказуемым и попросту побоялись скандала.

Эта позиция стала известной. Тогда в гордуме заявили, что с радостью поддержат мероприятие. Но денег так и не выделили, сославшись на то, что финансирование выставки не предусмотрено действующим бюджетом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», именно предвзятое отношение городских чиновников к современному искусству и побудило A Table Gallery – инициаторов акции – предложить в качестве площадки для выставки пейзажей «Открытый город» администрации Челябинска.

В экспозиции представлены пейзажи Дениса Русакова (Тара), Антона Куприянова (Тара), Ивана Шатова (Тара), Кристины Уманец (Екатеринбург), Надежды Циркиной (Москва) и Дины Нери (Челябинск). Более близкое знакомство городской власти с новыми художественными практиками и современным искусством в целом поможет чиновникам и художникам найти общий язык и нащупать пути для взаимодействия, надеются организаторы.

Впрочем, сегодня состоялось заключительное заседание состава Челябинской городской думы, отказавшей в поддержке представителям современного искусства. И многие ли из них смогут воспользоваться возможностью пересмотреть пересмотреть свои суждения, пока неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.08.19

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