Российские учёные нашли в янтаре четыре неизвестных вида насекомых

Российские палеонтологи нашли сразу четыре ранее неизвестных вида насекомых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», четыре доселе неизвестных вида вымерших сетчатокрылых насекомых, специализировавшихся на питании нектаром первых цветковых растений, сотрудники Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН нашли в образцах бирманского янтаря.

Возраст находки ученые определили примерно в 100 миллионов лет. Представители новонайденных видов имели хоботок уникальной конструкции, которая не имеет аналогов среди современных насекомых. Открытию посвящена статья в журнале «Cretaceous Research».

Все четыре находки исследователи отнесли к вымершему подсемейству Paradoxosisyrinae, которое входит в состав семейства Sisyridae, принадлежащего к отряду сетчатокрылых (Neuroptera). В латинском названии этой группы не зря присутствует слово «парадокс». В отличие от них, современные сетчатокрылые не имеют хоботка: взрослые особи обладают грызущим ротовым аппаратом и питаются не жидким нектаром, а твердой пищей (мелкими насекомыми или пыльцой).

До открытия российских ученых парадоксосизирины были известны по одному-единственному экземпляру. Теперь к списку добавились сразу четыре вида. Кстати, один из них получил название Khobotun elephantinus («Хоботун слоновый») благодаря хорошо развитому хоботку, а еще один назвали Buratina truncata в честь героя известной сказки Алексея Толстого.

«По своим размерам парадоксосизирины сопоставимы с небольшими комарами, длина их хоботка не превышает один миллиметр. Впрочем, даже такой маленький хоботок примерно в 1,5 раза длиннее остальной головы и на фоне крошечного тельца смотрится довольно внушительно, – пишет «Научная Россия». – Ранее высказывались предположения, что хоботок парадоксосизирин мог использоваться для нападения на других насекомых или даже для кровососания. Однако изучение новых экземпляров показало, что этот орган не годился для прокалывания кожи или кутикулы, поскольку его элементы были слишком разобщены и покрыты волосками, торчащими в разные стороны».

Исслдователи считают, что основной пищей парадоксосизирин служил нектар цветковых растений. При этом хоботок насекомых состоял из двух отдельных трубочек, каждая из которых была образована двумя неплотно сомкнутыми створками. Поэтому они не могли подкачивать жидкость с помощью мышечного насоса, как это делают бабочки или мухи. Всасывание нектара происходило лишь за счет капиллярного эффекта. Возможно, именно неэффективная конструкция хоботка стала одной из причин вымирания данной насекомых.

Челябинск, Виктор Елисеев

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