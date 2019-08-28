Минэкологии грозится остановить работу предприятия бывшего первого вице-губернатора Челябинской области

Министерство экологии вынесло последнее предупреждение Сосновкой птицефабрике: работу предприятия бывшего первого вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова остановят, если оно продолжит вывозить на поля куриный помет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», птицефабрику считают источником зловонного смога, накрывшего Челябинск в середине месяца.

Передвижные лаборатории зафиксировали превышения ПДК по сероводороду в поселке Кременкуль. Учтя скорость и направление ветра, эксперты пришли к выводу, что виновники – одна из птицефабрик и очистные сооружения в Сосновском районе.

«В частности, птицефабрика размещала на полях отходы в виде помета от птиц, явившиеся одним из основных источников запаха, на который жаловались жители, – заявил начальник управления экологического просвещения регионального Минэкологии Виталий Безруков. – В ходе проверки удалось установить, что предприятие вывозило его под видом произведенного удобрения. Данная технология не прошла государственную экспертизу, а это значит, ее безопасность для жителей и окружающей среды не подтверждена».

Есть претензии и Кременкульским очистным сооружениям: объект не поставлен на государственный учет по негативному воздействию на окружающую среду и не декларирует выбросы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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