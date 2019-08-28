Посидит ещё: бывшего южноуральского вице-губернатора решили пока не выпускать из колонии

Суд отложил рассмотрение ходатайства об освобождении экс-вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова из колонии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 28 августа, Копейский городской суд отложил рассмотрение ходатайства адвоката бывшего замгубернатора Челябинской области Николая Сандакова о замене оставшегося срока заключения более мягким видом наказания.

Напомним, в начале октября 2018 года суд признал экс-чиновника виновным в мошенничестве, неправомерном доступе к компьютерной информации и получении взяток (ч.4 ст.159, ч.4 ст.33, ч.3 ст.272, ч.6 ст.290 УК РФ) и приговорил к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима и штрафу в 7 миллионов рублей.

После вынесения приговора Сандакова отправили в копейскую колонию №1, но в середине января перевели в колонию №6. Теперь бывший вице-губернатор просит заменить лишения свободы на принудительные работы: он готов выполнять неквалифицированные работы в специальных центрах с полным контролем за распорядком дня осужденного в обмен на возможность чаще видеться с семьей.

Адвокат бывшего высокопоставленного чиновника указал в ходатайстве, что его подопечный уже отбыл половину назначенного срока и предоставил информацию о сумме выплаченного штрафа. Но суд решил уточнить данные по уплате штрафа в УФССП. И отложил рассмотрение ходатайства на 12 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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