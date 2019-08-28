Интрига: стало известно об отставке вице-мэра Копейска Владимира Бисерова

Южноуральский telegram-канал сообщил об отставке замглавы Копейска Владимира Бисерова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение об отставке вице-мэра Владимира Бисерова появилось в соцсетях менее часа назад.

По мнению авторов одного из челябинских telegram-каналов, это может существенно поменять конфигурацию мэрии Копейска. Более того, эта новость вызвала возмущение среди депутатов городского парламента.

Впрочем, мэр Копейска Андрей Фалейчик настаивает, что никаких документов по Бисерову не подписывал. Также не совсем понятно, о каком возмущении среди местных депутатов может идти речь. Ведь именно этот состав городского собрания отказался поддерживать кандидатуру Владимира Бисерова на пост главы Копейска в 2016 году, что только усугубило затяжной кризис власти в городе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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