В челябинских вузах продолжают сокращаться бюджетные места

Эксперты заявили об общем сокращении бюджетных мест в вузах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние 10 лет прослеживается устойчивая тенденция сокращения бюджетных мест. Об этом эксперты говорят достаточно спокойно.

С одной стороны, вузы пытаются согласовать сокращение бюджетных издержек с обеспечением трудоустройства своих выпускников. Поэтому всё чаще обращаются к такой форме как целевое обучение: когда затраты на обучение специалиста возмещает не он сам, а предприятие или муниципальные власти. В свою очередь, будущий специалист должен заключить договор, обязуясь отработать некоторое количество лет. Впрочем, юридические основания подобного «крепостного права» до сих пор крайне мало.

Кроме того, государство в последнее время крайне жёстко борется с переизбытком на рынке труда целого ряда специалистов гуманитарного и экономического профиля. Впрочем, попадают под нож и технические специальности.

Например, в Южно-Уральский государственный университет (крупнейший вуз Челябинской области) на бюджетной основе в этом году намерены принять 1991 студента. А в 2009 году на бюджет было фактически принято 2447 студентов. Таким образом, вуз недосчитался каждого пятого бюджетного места.

Впрочем, как пишет портал «So investник», не стоит забывать, что 10 лет назад 17-летних южноуральцев было 55-57 тысяч человек, а в нынешнем – лишь 31-32 тысячи (таков результат демографической ямы 90-х». «Потерять пятую часть бюджетных мест в ведущем вузе при почти двукратном сокращении числа потенциальных абитуриентов – не так уж плохо. Могло быть хуже», – рассуждают авторы портала.

В итоге, пропорционально общему сжатию набора сократились бюджетные места на высокотехнологичных специальностях, связанных с приборостроением и системами автоматизации. Аналогичную тенденцию демонстрируют машиностроительные и металлургические специальности. Впрочем, учитывая тренды на автоматизацию в этих отраслях, подобная картина, на первый взгляд, не пугает, отмечают авторы исследования.

Зато в 1,7 раза вырос набор на специальности, связанные с информационными технологиями, что вывело эту группу профилей на второе место по набору, после приборостроительных и аэрокосмических специальностей. Кроме того, значительно вырос набор на энергетику, строительство и транспорт. Впрочем, насколько это совпадает с потребностями рынка труда – трудно сказать, отмечает «So investник».

Самое массовое сокращение можно отметить при подготовке экономистов и менеджеров: здесь количество бюджетных мест сократилось с 315 до 32.

Что удивило авторов исследования – так это сохранение минимального набора на специальности, связанные с пищевыми производствами, связью и телекомом, с экологией и сервисом. «Специалисты пищевых производств в дефиците уже много лет, занятость в телекоме растёт, а о проблемах с сервисным мышлением у кадров говорят многие предприниматели», – напоминает «So investник». А сохранение набора на экологию на протяжение всех 10 лет на уровне в 25 бюджетников многое может сказать о реальном отношении к экологии в регионе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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