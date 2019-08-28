Хинкали «с душком»: южноуральский бизнесмен готовил полуфабрикаты из просроченной говядины

Предприимчивый южноуралец решил пустить на пельмени и хинкали просроченную говядину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, сотрудники ведомства выявили продукцию, выработанную мясоперерабатывающим предприятием из сырья с истёкшим сроком годности.

«При мониторинге и анализе информации ФГИС «Меркурий» установлено, что индивидуальный предприниматель (ИП Саблин К.Ю.), являясь уполномоченным лицом и имеющий право оформления ВСД на продукцию (приказа МСХ РФ №646), создавал и отправлял заявку на оформление производственного ВСД в учреждение ОГБУ «Магнитогорская ветстанция», в зону ответственности которого входит данное предприятие», – рассказали в пресс-службе надзорного органа.

По результатам рассмотрения заявки сотрудница ОГБУ «Магнитогорская ветстанция» оформила производственное ВСД на продукцию пельмени «Русские» и хинкали «Сочинские» в ФГИС «Меркурий» с датой выработки 13.08.2019 и сроком годности до 13.02.2020 при том, что продукция была изготовлена из говядины, срок годности которой истек еще 09.08.2019.

Пельмени и хинкали поступили в реализацию в Магнитогорск, в магазин одной из крупных и уважаемых торговых сетей, что явно нарушает федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Начальнику ОГБУ «Магнитогорская ветстанция» было выдано предостережение о недопустимости выявленных нарушений. Индивидуальный предприниматель заблокирован сроком на 3 месяца.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.08.19

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