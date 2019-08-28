В Кыштыме рабочий получил смертельные травмы на территории пряничной фабрики

В Челябинской области КСР начал проверку по факту гибели рабочего.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, днём 24 августа в больнице Кыштыма скончался 18-летний рабочий, доставленный накануне с территории одного из предприятий города.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительной информации, рабочий поступил в больницу с травмами головы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.

Местные издания уточняют, что ЧП произошло на ООО «Русские пряники».

Челябинск, Виктор Елисеев

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