Южноуралец расстрелял председателя СНТ

Челябинец устроил стрельбу в садоводческом товариществе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе охранного предприятия «Витязь», конфликт между садоводом и председателем СНТ тянулся длительное время и получил кровавую развязку сегодня, 28 августа. Причиной послужил снос незаконной постройки возле дома одного из любителей огородного хозяйства.

Около полудня он взял гладкоствольный обрез и направился на разборки к руководителю садового хозяйства, по чьей инициативе и произошел снос. Услышав громкий хлопок, соседи заподозрили неладное и вызвали сотрудников ЧОПа. Первыми на место происшествия прибыли бойцы «Витязя». Они вызвали сотрудников полиции и скорую медицинскую помощь для председателя СНТ, который получил серьёзное ранение в область грудной клетки. Из последних сил он сообщил охранникам всю информацию о нападавшем.

Стрелок не пытался скрыться. После выстрела в упор он отправился на свой участок, а прибывших ЧОПовцев встретил все с тем же обрезом в руках. Около часа с мужчиной вели переговоры, после чего он сдался.

В настоящее время председатель СНТ находится в тяжелом состоянии. Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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