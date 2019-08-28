Приговор челябинским экс-полицейским, сфабриковавшим дело о киднэппинге, вступил в силу

Экс-полицейские с подельником из Челябинска не смогли добиться отмены приговора по делу о сфабрикованном деле о похищении человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, сегодня, 28 августа, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении двух бывших полицейских и их приятеля, оставил без изменения по существу приговор Металлургического районного суда Челябинска от 4 июня 2019 года, которым они признаны виновными в пособничестве в фальсификации доказательств следователем по уголовному делу об особо тяжком преступлении, повлекшие тяжкие последствия.

Суд первой инстанции установил, что при участии своего знакомого полицейские по просьбе сотрудника СКР инсценировали похищение экс-супруги предпринимателя, после чего сфабриковали улики для обвинения в киднэппинге самого бизнесмена. «Похищение» было организовано по просьбе бывшей жены предпринимателя и его дочери, которые остались без имущества после того, как он развёлся с супругой.

За соучастие в преступной схеме экс-полицейские получили 3 года в колонии общего режима, их подельник – 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, все осужденные лишены права занимать должности в органах государственной власти в течение 3 лет.

Приговор обжаловали защитники экс-полицейских: адвокат одного из них просил переквалифицировать действия его подзащитного на менее тяжкий состав преступления, защитник другого настаивал на прекращении уголовного дела в отношении последнего. Однако, Челябинский областной суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменений.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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