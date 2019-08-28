На Южном Урале рабочие хлебозавода вышли к мэрии, требуя зарплаты

Работники МУП «Каслинский хлебозавод» четыре месяца не получают зарплату.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», рабочие МУП «Каслинский хлебозавод» вышли на митинг к администрации муниципалитета. С мая нынешнего года они сидят без зарплаты, и это уже не впервой.

«Не можем мы сами справиться. А наша администрация нам не помогает. Хотя мы муниципальное предприятие, завод стратегического значения», – цитирует «Первый областной» одну из сотрудниц хлебозавода.

При этом это уже не первая история с задержкой заработной платы на предприятии. Весной нынешнего года сотрудники уже жаловались в прокуратуру на невыплату причитающихся им денег. Завод оштрафовали, а судебные приставы начали процедуру взыскания. В итоге в апреле сотрудники получили зарплату аж за четыре месяца. А в мае выплаты снова прекратились.

Руководство оправдывается: все деньги, приходящие на счета, списывают налоговики в счет долгов. Причем, так усердно, что предприятие уже переплатило ФНС. «На данный момент с налоговой службой идет бурная переписка. Налоговая нам должна 2 миллиона 480 тысяч. По зарплате у нас долги 1 миллион 400 тысяч», – рассказывает и.о. директора хлебозавода Алла Шилова.

Впрочем, даже если деньги поступят на счет, их спишут на погашение других долгов по исковым заявлениям, утверждает представитель руководства: в исполнительном производстве ФССП находятся требования о возврате долгов налоговой инспекции, ряду юридических лиц и предприятию ТЭК.

Челябинск, Виктор Елисеев

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