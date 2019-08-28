В Челябинской области нашли топ-менеджера «Росспиртпрома», похищенную в Москве

Заместителя гендиректора «Росспиртпрома», похищенную неделю назад в Москве, нашли на Южном Урале.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», 22 августа заместителя генерального директора «Росспиртпрома» похитили рядом с её домом на Симферопольском шоссе. Женщину силой усадили в авто и скрылись. Об этом полиции рассказала родная сестра топ-менеджера, сообщает telegram-канал «112».

Неделю женщину не могли найти. Но вечером 27 августа сотрудники ГИБДД Челябинской области остановили подозрительный «Мерседес- Бенц» с номерами Московской области. В нем они нашли пропавшую, а с ней и подозреваемого в похищении.

51-летний мужчина задержан. «Ранее он уже был неоднократно судим за имущественные преступления и преступления против половой неприкосновенности. Сейчас с ним проводятся следственные действия», – рассказали авторы канала.

Топ-менеджера «Росспиртпрома» так же доставили в отдел полиции по Саткинскому району Челябинской области. Однако, пока женщина не написала заявление на своего похитителя. Что это – стокгольмский синдром или неожиданно вспыхнувшее чувство – пока остаётся тайной.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.08.19

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