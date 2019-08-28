В Челябинске начнут работу «заправки» для электрокаров

В Челябинске введут в эксплуатацию сеть электрозарядных станций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 31 августа в Челябинске начнёт свою работу сеть электрозарядных станций для электромобилей (ЭЗС).

В торжественном мероприятии открытия сети ЭЗС примут участие Министр энергетики РФ Александр Новак и врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, а также ряд почетных гостей.

ЭЗС введут в эксплуатацию в четырех районах города: Калининском, Курчатовском, Центральном и Тракторозаводском. Это первая сеть ЭЗС на Урале, которая начнёт функционировать в городе, в непосредственной близости к жилым микрорайонам.

«В настоящее время на энергообъектах завершаются пусконаладочные работы. Установленные электрозарядные станции Enel X и «Фора» экологичны, соответствуют всем современным требованиям безопасности, энергоэффективности и подходят для всех существующих марок электрокаров и гибридов», – рассказали энергетики.

Напомним, что это не первые ЭЗС, которые появились в Челябинской области. В центре Челябинска первая электрозаправка заработала в декабре 2017 года, а в течение 2018 года на территории Челябинской области появились еще три электрозарядные станции: на трассе «Екатеринбург – Челябинск», в Южноуральске, а также на трассе «Челябинск – Магнитогорск».

Челябинск, Виктор Елисеев

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