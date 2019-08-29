В Челябинске суд арестовал имущество юриста, представлявшего интересы фирмы-банкрота

Юрист из Челябинска пытается оспорить странное решение арбитражного суда в деле о банкротстве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Арбтиражный суд Челябинской области принял решение, грозящее стать опасным прецедентом. Об этом заявила юрист Татьяна Вотинова.

На своей странице в социальных сетях челябинка рассказала, что с 1 апреля 2017 года по 16 августа 2018 года оказывала юридические услуги кооперативу «Уральская плодоовощная компания». С 16 августа 2018 года суд признал фирму банкротом. Так как на момент банкротства предприятия услуги Татьяны Вотиновой полностью не были оплачены, её требования включили в реестр требований кредиторов.

Однако, дальше ситуация начала развиваться весьма странно. «Небольшая задолженность передо мной оказалась «золотым» голосом между двумя конкурирующими кредиторами, – рассказывает юрист. – Агрофирма «Комсомольский» является членом кооператива-должника и конкурсным кредитором. Представитель агрофирмы «Комсомольский» сам является арбитражным управляющим и имеет целью возглавить процедуру банкротства. Именно он подал заявление о признании меня контролирующим должника лицом, с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде ареста на моё имущество. В свою очередь Арбитражный суд Челябинской области ходатайство удовлетворил, на моё имущество наложен арест». При этом арест наложен на всю сумму должна предприятия-банкрота – 23,8 миллиона рублей.

В решении арбитражного суда говорится: «Вотинова Татьяна Юрьевна, по мнению заявителя, являлась контролирующим должника лицом с широким кругом полномочий, оказывала юридические услуги должнику, а также представляла интересы ФИО и ФИО».

При этом статус лица, контролирующего должника, в отношении юриста не признан ни одним судом. «Я являюсь рядовым кредитором, – настаивает челябинка. – Хочу акцентировать Ваше внимание на том, что правоотношения в отношении двух других кредиторов сложились до 2017 года, до заключения договора со мной».

Имеет место корпоративный конфликт между двумя основными кредиторами, уверена юрист. Несмотря на это, арбитражный суд Челябинской области суд 5 августа нынешнего года наложил арест на всё её имущество.

Юрист пыталась отменить обеспечительные мер. Но суд, рассмотрев заявление женщины, оставил арест в силу. В обоснование отказа суд заявил: «Необходимость принятия обеспечительных мер обоснована тем, что Вотинова Татьяна Юрьевна в отношении которой рассматривается заявление о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании в пользу сельскохозяйственного сбытового потребительского кооператива «Уральская плодоовощная компания» задолженности в размере «исключено», может в любое время до рассмотрения спора по существу осуществить действия по уменьшению объема принадлежащего ей имущества, в частности действия по его отчуждению, или распорядиться имуществом иным образом. Судом при принятии обеспечительных мер, установлено, что Вотинова Т.Ю. оказывала юридическое сопровождение группе контролирующих должника лиц, участвовала в судебных разбирательствах, представляя иных контролирующих должника лиц».

Сама предпринимательница предполагает, что причина решения – чрезмерная загруженность суда. А её коллеги отмечают, что судья, вынесшая постановление, – новичок в делах о банкротства. Однако, таким образом арбитражный суд Челябинской области создал прецедент, которым поставлены под угрозу интересы всех участников правового сообщества, опасается Татьяна Вотинова. Ведь теперь к любому юристу, работавшему с компанией-банкротом, может быть предъявлено требование с приложением этого определения, как сложившейся судебной практики.

Челябинск, Виктор Елисеев

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