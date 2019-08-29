Южноуралец перегнал из Казахстана 50 тысяч литров запрещённого бензина

Южноуралец, участвовавший в контрабанде из Казахстана низкокачественного бензина, получил срок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, суд признал 45-летнего жителя Челябинска в незаконном перемещении через государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Следствием и судом установлено, что 7 июня 2018 года двое россиян совместно с гражданкой Республики Казахстан, используя подложные товаросопроводительные документы переместили через российско-казахстанскую границу автомобильный бензин (АИ-92) запрещенного к обращению на территории России экологического класса К4. Общее количество нефтепродуктов составило более 50 тысяч литров стоимостью более 1 миллиона 500 тысяч рублей.

«В ходе предварительного следствия проделана значительная работа по сбору необходимых доказательств виновности лица, проведены осмотры предметов и документов, изъятых в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведено шесть обысков, три выемки документов, допрошено 25 свидетелей, пять специалистов, два эксперта, проведены две очные ставки с участием обвиняемых и свидетелей, проведено 22 судебные экспертизы: идентификационные нефтепродуктов, технико-криминалистические документов, комплексные технико-криминалистические, товароведческая, фоноскопические, почерковедческие», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.08.19

В Челябинске суд арестовал имущество юриста, представлявшего интересы фирмы-банкрота. / 29 августа ожидаются следующие события – Челябинск. / Территория регресса: южноуральские ТОСЭР оказались заложниками оптимизации. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»