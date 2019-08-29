В Челябинске перед судом предстанет бывший полицейский начальник, пойманный на мошенничестве

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника отдела полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Челябинску по обвинению в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, в период с 18 ноября по 19 декабря 2018 года, занимая должность заместителя начальника отдела полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску получил от подследственного за переквалификацию совершенного тем тяжкого преступного деяния на состав преступления, относящийся к категории преступлений небольшой тяжести, возбуждение перед судом ходатайства о прекращении уголовного преследования в отношении него и назначением наказания, не связанного с реальным лишением свободы. При этом в действительности полицейский чин не мог выполнить обещание, так как не имел необходимых для этого служебных полномочий.

Обвиняемый вину признал, дал изобличающие себя показания.

В целях обеспечения исполнения приговора следствием наложен арест на недвижимое имущество экс-полицейского на сумму более 600 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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