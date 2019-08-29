Челябинец добился, чтобы варварским уничтожением деревьев занялась прокуратура

Челябинец добился того, что проблемой зеленых насаждений в городе занялась прокуратура.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественник Сергей Белогорохов обнаружил на улице Доватора мертвые деревья. Он пришел к выводу, что деревья погибли после обрезки. И написал обращение в прокуратуру.
«Из прокуратуры пришел ответ, что обращение отправлено в управление экологии и природопользования. Оттуда пришел ответ, что проведена проверка: факт гибели после обрезки подтвердился», – рассказал Белогорохов. Материалы снова отправлены в прокуратуру для возбуждения уголовного дела, а горожанина пригласили дать показания.
«Деревья обрезали, они засохли, и контролирующим органам дела нет. Это не мы должны указывать на подобные факты, а они сами бегать и следить – это их обязанность, и они за это деньги получают. При этом из наших налогов», – комментирует ситуацию общественник.
Отметим, что в последнее время челябинцы все чаще жалуются на варварскую вырубку и обрезку деревьев в рамках в реализации программы «Комфортная среда». До сих пор к ответственности никого из ответственных за это лиц не привлекали.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 29.08.19
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