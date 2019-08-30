Сбили малыша, напали на подростка – главная пешеходная улица Челябинска стала местом повышенной опасности

Челябинцы обратили внимание на то, что с Кировки пропала полиция: если раньше стражи порядка ходили по пешеходной улице группами по 3-5 человек плюс по центральной аллее постоянно курсировал патрульный автомобиль, то теперь никого не видно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это сразу же отразилось на состоянии общественного порядка. По словам горожан, на Кировке стало просто опасно.

По пешеходной улице начали снова гонять велосипедисты – запрещающие знаки просто игнорируются. В результате, в прошлую пятницу на Кировке сбили пятилетнего ребенка. Травмы, полученные мальчиком, довольно серьезны – ему пришлось зашивать голову и руку.

«Мой сын слушал уличных музыкантов. К нему подсел какой-то гопник лет 18, худощавый, – рассказала РИА «Новый День» жительница Челябинска Валентина. – Сначала предлагал наушники от телефона, потом спрашивал, что в рюкзаке. Ну, и как обычно: «тыскаковорайона», где живешь, и т.д. Мой сын не испугался: отказался отвечать на вопросы и встал, чтобы уйти. Но гопник схватил его за лямку рюкзака и пригрозил, что сломает челюсть. «А если закричишь – убью». Мужчина, проходивший мимо, заметил это, подошел и освободил моего ребенка. Сын вскочил и побежал. По пути он обернулся и увидел, что подонок бежит за ним. Сын круто развернулся и побежал в Макдональдс. Было светло, кругом было много людей. Ему удалось спрятаться в помещении Макдака за колонной под лестницей. Преследователь забежал в здание, но не нашёл его. В это время мой сын позвонил мне. Он был страшно напуган.

Я вызвала такси, вылетела из дома в домашнем платье, по пути вызвала полицию. Таксист, узнав о моей беде, довез меня очень быстро. В Макдаке я встретила сына, его трясло с головы до ног. К счастью, живой – невредимый, все вещи целы. Через несколько секунд туда же забежали сотрудники полиции и мой таксист. Он тоже хотел помочь задержать преступника. Мы прочесали всю Кировку, но найти злоумышленника по горячим следам не смогли. Все это время меня трясло. Я знала, что если я увижу того, кто угрожал сыну, я вцеплюсь ему в горло раньше полицейских. Но – не нашли. В Центральном РОВД мы провели почти 2 часа, сидели в пустых коридорах. Только когда мой муж оборвал телефоны дежурки, требуя, чтобы нас опросили и отпустили, нас вызвали в кабинет. Сначала один, потом другой, третий. Устный опрос и – «подождите в коридоре».

Я настаивала на том, чтобы с нас взяли именно письменные объяснения. Я потребовала отсмотреть камеры наблюдения на Кировке и в ресторане, указала это в письменном объяснении. Мне показалось, что после того, как найти урода на Кировке не удалось, полицейские потеряли интерес к нашей истории. Тем более никто не пострадал, ущерба нет. Угрозу убийства и физической расправы он высказывал, но оружия при нем было. Ничего, кроме угроз, удерживания за лямку рюкзака и преследования. Но разве этого мало? Тем более речь идет о несовершеннолетнем. Ведь завтра подонок может напасть на другого подростка! Показания с нас взяли, домой отпустили. Я буду настаивать на расследовании этой истории, хотя понимаю, что шансов возбудить уголовное дело и найти преступника у нас немного». Валентина тоже обратила внимание: пока они прочесывали Кировку, никаких полицейских, кроме тех, что сопровождали ее сына, не увидели.

«Возможно, это следствие сокращений? – предполагает горожанка. – И вот результат. Если в центре города такое возможно, что говорить об отдаленных районах? Там-то вообще никто не патрулирует дворы и улицы. О какой профилактике уличной преступности можно говорить в таком случае? При этом на митингах оппозиции, как мы видим, сотрудников в форме более чем достаточно. Что делать? Вооружаться? Записываться на курсы самообороны? Но все мы знаем, что такое «самооборона» в уголовном праве. Я все это хорошо понимаю и мы с сыном провели беседу о том, как себя вести в таких случаях. Думаю, для него это стало ужасным, но уроком, как и для меня. Мой ребенок находился в шаге от опасности и только благодаря свой сообразительности не пострадал и сумел убежать от грабителя.

Ловлю себя на мысли: я уже давно не чувствую, что я и моя семья защищены и находятся в безопасности. К сожалению, эта история только убедила меня в этом».

«Новый День» запросил информацию об организации охраны Кировки в управлении культуры и УМВД Челябинска. В пресс-службе УМВД сообщили, что на Кировке в круглосуточном режиме дежурит один экипаж полиции. И удивились, что горожане его не видят.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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