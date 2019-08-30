Холодная и дождливая погода на Южном Урале задержится на неделю

Холодная и дождливая погода задержится на Южном Урале, минимум, на неделю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно данным метеосервисов, сегодня в зоне осадков находится практически вся Челябинская область. А в отдельных районах сегодня днем ожидаются ливни, в горах и на юге – местами очень сильные.

В выходные осадки в регионе ослабнут – «местами (временами) небольшие дожди», а дневные температуры не поднимутся выше +13 градусов.

Согласно предварительному прогнозу, дожди прекратятся только к следующим выходным. А во второй декаде сентября может потеплеть до +20, но это не точно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.08.19

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