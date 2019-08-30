Челябинцам запретили проводить очные собрания собственников жилья

В Челябинске запретили проведение общих собраний собственников жилья до Единого дня голосования.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующее объявление жители Чеябинска заметили на подъездных дверях одного из многоквартирных домов. Фото странной бумаги опубликовано в telegram-канале «Челябинский пенсионер Вячеслав Павлович».

«Уважаемые собственники! В связи с избирательной кампанией проведение общих собраний жильцов в форме очного голосования запрещено. О дополнительной дате проведения общих собраний жильцов будет сообщено после 8 сентября», – гласит объявление.

«Вот такие объявления повесили у нас на подъездах. К чему бы это? И причем тут выборы? Вы что-нибудь понимаете?" – недоумевает автор канала.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.08.19

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